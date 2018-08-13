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13/08/2018 14:14:00

امرأة رمت بناتها الـ3 من النافذة بالسعودية


شهدت محافظة جدة السعودية اليوم الاثنين حادثا شنيعا وأليما هز المملكة كلها حيث أقدمت امرأة على رمي بناتها الـ3 من النافذة في الطابق الـ7 بمبنى سكني. وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الحادث أسفر عن مقتل طفلتين وإصابة الثالثة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت التحقيق. وكشفت "سبق"، استنادا إلى مصادر مطلعة على واقعة قذف السيدة أطفالها الثلاثة من نافذة شقتها، أن المرأة تم نقلها إلى مركز الشرطة، ويبدو أنها تعاني من أمراض نفسية. وأشارت المصادر إلى أن والد البنات لم يكن موجودا في المنزل أثناء الواقعة، وأن فرق الهلال الأحمر، قامت بنقل الأطفال إلى المستشفى حيث توفيت اثنتان منهن، فيما لا تزال الثالثة في العناية المركزة.

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