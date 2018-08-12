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12/08/2018 16:04:00

ملك الاردن عبد الله الثاني يتوعد الارهابيين " الخوارج": وسيضرب بلا رحمة كما اشار وقال


هل هي رسالة مشفرة الى الدواعش ومن يدعمهم . اومجرد خيال  لا غير لمن  يفكر بان الاردن  هو من يكون البيت المدمر للمرحلة القادمة استنادا لما قاله  العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأحد، بالحرف الواحد إن الأردن "سيبقى عصيا منيعا على الإرهاب والإرهابيين بتماسك الأردنيين ويقظة نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية". بمعنى ادق ان كل الترتيبات الامنية جاهزة للتصدي لاي طارئ 

هاته تصريحات للعاهل الأردني قالها خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني في قصر الحسينية يوم الأحد، لمتابعة حيثيات الهجوم الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص والمداهمة لموقع الخلية المتورطة بالهجوم في مدينة السلط، والتي نتج عنهما مقتل عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية.

وأكد الملك أن "هذا العمل الإرهابي الجبان وأي عمل يستهدف أمن الأردن لن يزيد المملكة إلا وحدة وقوة وإصرارا على القضاء على الإرهاب وعصاباته الإجرامية"، مضيفا أن "هذا العمل الإجرامي الجبان يذكر دائما بأن البلد مستهدف من الظلاميين الذين يريدون شرا بجميع الأردنيين".

وشدد العاهل الأردني على أنه "ستتم محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه"، وقال: "سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم"

وأفاد خلال الاجتماع أن الأردنيين "سيصبحون أقوى عندما يواجهون مثل هذه الأحداث، ويزيد حماسهم لتنظيف البلد والإقليم وحماية الدين من هؤلاء الخوارج"، موضحا أن "الهدف دائما كسر شوكة الإرهاب ودحره رغم التضحيات".

وأعرب الملك عن تعازيه للأردنيين وقوات الأمن.

المصدر: بترا

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ملك الاردن عبد الله الثاني يتوعد الارهابيين " الخوارج": وسيضرب بلا رحمة كما اشار وقال

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