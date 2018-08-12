

وزارة الفلاحة تغرق أسواق الماشية بحوالي 100 ألف كبش قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إغراق أسواق الماشية بحوالي 100 ألف كبش، قصد التخفيض من أسعار الأضاحي، حيث رخصت لحوالي 43 موال الدخول



عودة أكثر من مليون نازح سوري إلى منازلهم منذ عام 2015 أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين أن أكثر من 1,2 مليون نازح سوري عادوا إلى منازلهم منذ عام 2015. كما أفادت النشرة أنه تمت خلال الساعات



وزارة الشؤون الدينية تعلن أن عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء 21 أوت أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم الأحد، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 21 أوت. وأوضحت الوزارة أن اليوم الأحد هو



القبض على 3 متورطين في عملية السطو على مركز البريدي بإيليزي أعلن، وكيل الجمهورية بولاية إيليزي، أن التحريات التي أجريت بخصوص قضية السطو على مركز بريدي بالدبداب بولاية إيليزي، كشفت تورط قابض البريد إضافة إلى شريكين



عليوي: إتحاد الفلاحين يرفض استيراد اللحوم أكد الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين ،محمد عليوي، أمس، أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يستورد الكباش، مشيرا أن الفدرالية الوطنية لمربي المواشي هي



لقاء أعمال "جزائري فرنسي" أكتوبر الداخل · ..تدشين مصنع "بيجو" نهاية 2018 أعلن رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية في باريس ،قاسي آيت يعلي، عن لقاء مرتقب بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم الفرنسيين



إحباط محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية بعين قزام أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أوت 2018 بعين قزام ، محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية كانت محملة على متن ثلاث (03) مركبات. في



ثلاثة (03) إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 12 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية