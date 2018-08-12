عودة أكثر من مليون نازح سوري إلى منازلهم منذ عام 2015
أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين أن أكثر من 1,2 مليون نازح سوري عادوا إلى منازلهم منذ عام 2015. كما أفادت النشرة أنه تمت خلال الساعات الـ24 الأخيرة إعادة إعمار 11 منزلا في حلب وحمص ودمشق.وأضافت أن 64 لاجئا (ومنهم 18 امرأة و34 طفلا) عادوا إلى سوريا من لبنان عبر معبري جديدة يابوس والدبوسية في الساعات الـ24 الأخيرة، مذكرة أن أكثر من 1,7 مليون سوري تقريبا عبروا عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن من الدول الأخرى. وتابعت: "حاليا تتم في 69 تجمعا سكنيا في محافظات حلب ودمشق ودير الزور وحماة وحمص إعادة إعمار 52 مدرسة و23 روضة للأطفال و34 مخبزا و33 محطة لضخ المياه و16 محطة كهربائية و17 مؤسسة طبية و293 مسكنا".
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