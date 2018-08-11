

ارهابي خطير سلطان ولد بادي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست سلّم الإرهابي الخطير المسمى "آبزو عيسى" المدعو "سلطان ولد بادي" نفسه، اليوم السبت 11 أوت 2018، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته (01)



إحباط هجوم إرهابي على كنيسة قرب القاهرة ومقتل المنفذ أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما انتحاريا، اليوم السبت، بالقرب من كنيسة العذراء بشبر الخيمة، وقتلت منفذ الهجوم، وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المهاجم كان يرتدي حزاما



الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ,تلتقى سفير المملكة المتحدة البريطانية بالجزائر قصد تعزيز سبل الشراكة بمبادرة من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية , التقى سفير المملكة المتحدة البريطانية بالجزائر . باري روبير لورين اول امس من تاريخ 08 اوت 8800 التقى



طاهر ميسوم يترشح لرئاسيات 2019 أعلن النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم المعروف”بسبسيفيك” اليوم السبت، عن ترشحه رسمياً للإنتخابات الرئاسية لخوض غمار رئسيات 2019. ويعتبر بذلك المترشح الأول الذي يعلن



أردوغان يحذر واشنطن ويهدد بالبحث عن "أصدقاء وحلفاء جدد" لبلاده حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن الخطوات الأمريكية الأحادية الجانب ضد أنقرة يمكن أن تدفع بلاده للبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد لها. وكتب أردوغان



تقديم صرف معاشات المتقاعدين بمناسبة العيد أعلنت والضمان الاجتماعي تقديم تاريخ صب أجور المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد تحسبا لحلول عيد الأضحى. وأفاد بيان للوزارة أنه سيتم دفع المعاشات عبر مختلف آليات



كشف وتدمير مخبأ للإرهابين بعين الدفلى كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 أوت 2018، في عملية بحث وتفتيش بعين الدفلى ، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحوي بندقية (01) نصف



قريبا بطاقة اليكترونية جديدة تحل محل بطاقة الشفاء قد تكون الاكثر تكفلا ؟ أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام عن اعداد مشروع وضع بطاقية طبية الكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا



اول عربية فلسطنية مسلمة تدخل الكونغرس الأمريكي انها "رشيدة طليب " فمن تكون ؟ ضمنت الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، مقعدا داخل الكونغرس، بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية، للحزب الديمقراطي اول أمس الأربعاء في مدينة ديترويت وذلك لعدم