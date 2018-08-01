الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتطهير درنة من "الخلايا النائمة"





أكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وصول وحدات اللواء 106 مجحفل، والكتيبة 210 مشاة إلى مدينة درنة، للمساعدة في تطهيرها من "الخلايا النائمة". وذكرنفس المصدر ، أن القوة العسكرية التي وصلت ستساعد في "ضبط الشارع العام، وتأكيد استتباب الأمن في مدينة درنة، وإرجاع هيبة الدولة، وتفعيل وتأمين مؤسساتها وأهدافها الحيوية، وتطهير المدينة من الخلايا النائمة".

وقد كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت في 28 جوان الماضي تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، في عملية عسكرية استمرت 40 يوما، دون حدوث أضرار تذكر داخل المدينة.

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