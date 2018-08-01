اليمن: استئناف الصادرات النفطية بعد انقطاع دام 3 سنوات





أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء "رضوم" النفطي بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزارة النفط والمعادن، أن أول عملية تصدير للنفط الخام بلغت 500 ألف برميل عبر ميناء "رضوم"، بعد إعادة إنتاج النفط من قطاع "إس2 " بمنطقة العقلة في محافظة شبوة. وأوضحت الوزارة أنه تم تصدير الكمية بعد التسويق لها عالميا، حيث شاركت 35 شركة عالمية في المزايدة الدولية، التي جرى الإعلان عنها وفازت بها الشركة الصينية "كاتي بتروليم"، وذلك بحسب أعلى سعر مقدم وفقا لبورصة برنت النفطية.

وأكدت الوزارة أنها "ستواصل جهودها في إعادة تفعيل ما تبقى من حقول النفط في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، وذلك في إطار مساهمتها لإعادة تطبيع الحياة في المناطق والمحافظات المحررة". وكان قطاع النفط في اليمن توقف في العام 2015 بعد سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات، ومغادرة الشركات النفطية اليمن.

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