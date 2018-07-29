عهد التميمي ووالدتها ناريمان تعانقان الحرية بعد 8 أشهر من الاعتقال





أفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بعد قضائهما 8 أشهر في السجن بتهمة مهاجمة الجنود الإسرائيليين وإعاقة عملهم. وبعد طول انتظار ومحاولات تمويه قام بها الجيش الإسرائيلي، جرى تسليمها لأبيها، الأسير السابق الذي خبر السجون الإسرائيلية، عند مدخل قرية "النبي صالح" غربي رام الله، حيث كان ينتظرها العشرات من الصحفيين والشباب الفلسطينيين، الذين عانقوها بحرارة، وبادلتهم التحية بدموع حارة. وعقب انفكاكها من الطوق، الذي فرضه الصحفيون عليها، أدلت عهد بتصريح أكدت فيه أنها ستستمر في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتعهدت للصحفيين بعقد مؤتمر في وقت لاحق تعرض فيه الرسائل التي حملتها من الأسرى الفلسطينيين.

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