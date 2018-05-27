تأجيل خُروج الرئيس عباس من المستشفى





نقلت صحيفة (القدس) المحلية، عن الرئاسة الفلسطينية، قولها: إنه تم تأجيل خروج الرئيس محمود عباس، من المستشفى.

ووفقًا للصحيفة، فقد قال المكتب الإعلامي لمكتب الرئيس عباس في بيان مقتضب: إنه "تم تأجيل خروج الرئيس من المستشفى"، دون إعطاء مزيد من المعلومات.وكان في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أعلن مكتب الرئيس أنه سيغادر المستشفى عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بعد رحلة علاج استمرت نحو أسبوع، بحسب وكالة (الأناضول).

يذكر، أن الدكتور سعيد سراحنة المدير الطبي للمستشفى الاستشاري في رام الله، أكد أمس السبت، أن الرئيس محمود عباس سيبقى في المستشفى إلى حين استمكال علاجه، وأنه ليس هناك موعد محدد لمغادرته.

وأدخل الرئيس عباس (82 عاماً) المستشفى الاستشاري في رام الله، الأسبوع الماضي، إثر إصابته بالتهابات في الرئة.

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