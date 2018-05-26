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26/05/2018 12:28:00

العلاقة المزعومة بين حزب الله و"البوليساريو" إفتراء من المغرب


أكد دبلوماسي عربي في مقال نشرته جريدة لوموند  الفرنسية أن اتهام المغرب لإيران بأنها سهلت عملية تسليم شحنة من الأسلحة لجبهة البوليساريو عن طريق حزب الله اللبناني هو "محض افتراء من الجانب  المغربي". وأوضح ذات الدبلوماسي العربي الذي فضل عدم الافصاح عن هويته في تحليل  نشرته جريدة لوموند في عددها الصادر،أول أمس، في محاولة لشرح اسباب قطع  المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران أن "الامر ليس إلا محض افتراء من  المغربيين الذين باستطاعتهم العثور على أدنى مبرر لرفض العودة الى طاولة  المفاوضات" مع جبهة البوليساريو.وكانت ايران قد فندت بشكل قطعي الاتهام المغربي و وصفته "بالادعاءات",  مؤكدة ان "هذه القضية لا اساس لها من الصحة". وقد استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير المغربي بالجزائر  التي أعربت له عن "رفض السلطات الجزائرية للتصريحات "غير المؤسسة كليا" و  المقحمة للجزائر بطريقة غير مباشرة. ومن جانبها عبرت جبهة البوليساريو, التي تعد الممثل الشرعي للشعب  الصحراوي عن إدانتها "الشديدة" للادعاءات المغربية "غير المسؤولة, القائمة على  الافتراء الفاضح والكذب, التي تدل على "محاولات المغرب للتملص من تطبيق قرار  مجلس الأمن 2414 ", المتعلق باستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين. وذكرت جريدة لوموند نقلا عن الدبلوماسي العربي أن "الرباط كانت قد اتهمت  منذ سنتين أو ثلاث, جبهة البوليساريو بإقامتها علاقات مع تنظيم القاعدة",  مشيرا إلى أن "هذه الازمة الدبلوماسية ستسمح للمملكة المغربية بإرضاء عرابيها  في الخليج سيما السعوديين و الإماراتيين و المضي باتجاه مستشار الامن القومي  الجديد بالبيت الابيض جون بولتون" مشيرة أنه :"..في ظل غياب أدلة تعرض علنا, فان الملاحظين و  الدبلوماسيين سيكونون "مرغمين على التذكير بالسياق المحيط بالقرار المغربي في  محاولة  لتفسيره", بالرجوع الى لائحة مجلس الامن الدولي الاخيرة التي صودق  عليها في 27 ابريل الاخير و التي ترغم طرفي النزاع وهما المغرب و جبهة  البوليساريو على الشروع في مفاوضات مباشرة تحت اشراف الرئيس الالماني الاسبق  هورست كوهلر و المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة في الصحراء الغربية وأضافت :".. المغرب استغل هذا الظرف لاتهام خصمه  جبهة البوليساريو و السعي للتقرب اكثر من الولايات المتحدة التي هي في مواجهة  مع إيران", مشيرة الى ان قطع العلاقات الدبلوماسية المغربية الايرانية "سيسمح  كذلك بإرسال اشارة ايجابية تجاه العربية السعودية -التي تعد احدى اكبر ممولي  المملكة المغربية- و التي هي في نزاع مع ايران حيث تتهمها بان لديها مطامع  للهيمنة على المنطقة".

 

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