الأمطار الموسمية في سريلانكا تخلف 19 قتيل "كولومبو "





أعلن مركز إدارة الكوارث في سريلانكا, اليوم السبت ,عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الأمطار الموسمية , الى 19, بينما تأثر ما يزيد على 128 ألف شخص. وقال برادييب كوديبيلي -المتحدث باسم المركز - , إن"شخصين فقدا في الجنوب, بينما تم إجلاء ما يزيد على 55 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمانا". و أضاف كوديبيلي, أنه "مع احتمالية سقوط المزيد من الأمطار خلال الأيام القادم, حذرنا الأشخاص الذين يعيشون في مناطق منخفضة وبالقرب من الانهار, والبحيرات بمغادرتها, وتم إرسال قوات من الشرطة إلى جميع المناطق المصابة لتقديم مساعدات إغاثة طارئة". وتضرر ما يزيد على 4000 منزل في جنوب وشمال , وسط سريلانكا بشكل كامل أو جزئي. وحث المسؤول أيضا مجتمعات البحرية والصيد على توخي الحذر, حيث أنه من الممكن أن تكون المناطق البحرية الممتدة من ميانمار من الشمال, إلى "بوتوفيل" في الشرق و"جالي" و"هامبانتوتا" في الجنوب خطيرة. و من المحتمل أن تزيد سرعة الرياح إلى 60 أو 70 كيلومترا في الساعة. وأمر الرئيس ميتربالا سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكريسمينغ يوم الأربعاء الماضي السلطات المعنية بتقديم إغاثة فورية للأشخاص الذين تأثروا بالفيضانات والانهيارات الأرضية. وذكرت هيئة الأرصاد, انه "من المتوقع أيضا أن تسقط أمطار غزيرة تصل إلى 100 مليمتر في بعض المناطق في /ساباراجاموا/ ,ومقاطعات بغرب ,ووسط وشمال غرب البلاد وفي منطقتي /جالي/ و/ماتارا/". وتواجه سريلانكا أمطار موسمية, حيث قتل ما يزيد على 200 شخص وفقد 78 اخرون عندما أدت الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في سريلانكا العام الماضي

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