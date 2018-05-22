الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
22/05/2018 11:23:00

وزير الدفاع الصحراوي: الدولة الصحراوية سيدة على المناطق المحررة


أكد عضو الأمانة  الوطنية و وزير الدفاع الصحراوي, عبد الله لحبيب,  أن إحياء المناسبات الوطنية بالمناطق المحررة "تأكيد على ممارسة السيادة على  هذه المناطق", مجددا استعداد الجيش الصحراوي للدفاع عن هذه المناطق والتضحية  بالنفس من أجل بسط سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني. وأبرز وزير الدفاع الصحراوي, في برنامج (ضيف الجريدة) للإذاعة الصحراوية,كما  أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أن إحياء المناسبات الوطنية كالذكرى  الـ 45 لليوم الوطني لجيش التحرير الشعبي الصحراوي المصادف لـ 20 ماي بالمناطق  المحررة "تأكيد على ممارسة السيادة على هذه المناطق"، وأضاف أن "جيش التحرير الشعبي الصحراوي متواجد بهذه المناطق منذ سنة 1975 وليس من اليوم,  وقد تم تحرير الجزء الأكبر من المناطق المحررة منذ سبعينيات القرن الماضي". وجدد لحبيب, "استعداد جيش التحرير الشعبي الصحراوي للدفاع عن هذه المناطق والتضحية بالنفس من أجل بسط سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني"، موضحا أن 20 ماي هو اليوم الوطني لجيش التحرير الشعبي الصحراوي  وذكرى اندلاع الكفاح المسلح ضد الاحتلال, و"الذي نحيي ذكراه الـ 45 ببلدة  التفاريتي المحررة, وهي ذكرى تتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لانتفاضة  الاستقلال المباركة".وأحيت جبهة البوليساريو الذكرى الـ 45 لاندلاع الكفاح المسلح, تحت  الرعاية السامية لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام  لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, وسط حضور وفود وطنية وأجنبية و ووفود  إعلامية. ويأتي إحياء هذه الذكرى في ظرف خاص ميزته العديد من الانتصارات الدبلوماسية  و القانونية التي حققها الشعب الصحراوي في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير.ومن المقرر, حسب المنظمين, تنظيم سلسلة من التظاهرات  النشاطات المخلدة  بالأراضي المحررة منها استعراضات عسكرية و مدنية ومعارض حول مسيرة الكفاح  المسلح ضد قوات الاحتلال المغربية. ويحمل تاريخ 20 ماي 1973 بالنسبة للشعب الصحراوي دلالة عظمى, حيث أنه  قرر في مثل هذا اليوم حمل السلاح من أجل مواجهة المحتل المغربي و انتزاع  حريته.

 

عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بالمسرح الجهوي لوهران عرض وان مان شو "متزوج في عطلة".. الجمعة المقبل

سيتم عرض وان مان شو الناجح "متزوج في عطلة" بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" لوهران في سهرة تضامنية خلال شهر رمضان. وأفاد مدير هذا الهيكل الثقافي
image

تلمسان: اكتشاف أدوات حجرية وعظام حيوانات تعود إلى العهد الحجري

تمكن فريق للحفريات لملحقة تلمسان للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ مؤخرا من اكتشاف أدوات حجرية وعظام لحيوانات على مستوى
image

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بأعداد كبيرة

اقتحم، أول  أمس، نحو 300 مستوطن، المسجد الأقصى في القدس، مستغلين الأعياد اليهودية، وسط حراسات أمنية مشددة ورفض فلسطيني. ورصد المصلون في المسجد الأقصى، وحراس المسجد
image

وزير الدفاع الصحراوي: الدولة الصحراوية سيدة على المناطق المحررة

أكد عضو الأمانة  الوطنية و وزير الدفاع الصحراوي, عبد الله لحبيب,  أن إحياء المناسبات الوطنية بالمناطق المحررة "تأكيد على ممارسة السيادة على  هذه المناطق", مجددا
image

شركات صينية لصناعة الأدوية مهتمة بالسوقين الجزائرية والتونسية

قال نائب رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية في  مؤسسة ييتشانغ لصناعة الأدوية بمدينة يوهان الصينية إن شركته مهتمة بالسوقين  الجزائرية والتونسية وأنها تتفاوض مع عدد
image

بوناطيرو: شهر رمضان سيكون معتدلا وفصل الصيف حارا نسبيا

أكد  الخبير في علم الفلك والجيوفيزياء، لوط بوناطيرو، أمس، إنّ سنة 2018 تصنف من السنوات الممطرة والمثلجة. وأوضح بوناطيرو في تصريح تلفزيوني  أن 2018 تصنف من
image

صيام المصابين بالأمراض المزمنة دون استشارة الطبيب يعرضهم للخطر

حذر رئيس مصلحة داء السكري والغدد الصماء بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية ،حساني اسعد ، ببني مسوس بالجزائر العاصمة الأستاذ مراد سمروني المصابين بالأمراض المزمنة من الخطر
image

زرواطي: "المحافظة على البيئة عملية اجتماعية أكثر منها تقنية"

·      على المجتمع المدني التحرك في مجال المحافظة على البيئة أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي ، ليلة الأحد إلى الاثنين بقالمة بأن المحافظة
image

بوتفليقة يُوقع على خمسة مراسيم رئاسية

وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، أمس،على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين  الجزائر و عدد من البلدان و المنظمات الإفريقية و
image

محمود منديل: مشروع لإنتاج زيت بيولوجية في 5 ولايات مع منظمة "فاو"

كشف المدير العام للمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم ،محمود منديل، عن وجود تعاون مع منظمة "فاو" لإنتاج زيت بيولوجية من خلال تجنب استخدام الأسمدة الإصطناعية،
قيم هذا المقال
0