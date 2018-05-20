عباس يدخل المستشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع
أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع حسب وكالة "رويترز"، وكان الرئيس الفلسطيني البالغ من العمر 82 عاما قد زار في وقت متأخر من أمس مستشفى في رام الله لإجراء مراجعة للعملية التي أجراها في الأذن الوسطى الثلاثاء.
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