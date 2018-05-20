

عباس يدخل المستشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع حسب وكالة "رويترز"، وكان الرئيس الفلسطيني البالغ من



وزارة الدفاع: توقيف تاجر مخدرات وحجز أكثر من 22 كلغ من الكيف المعالج بباتنة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس بباتنة، تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية وحجزت 22.480 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسبما أفاد به اليوم بيان



ميهوبي: "برامج ثقافية واعدة ستجسد مع اليونسكو" كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن مشاريع ثقافية سيتم تجسيدها مع مكتب اليونسكو بدءا بمشاركتها في فعاليات شهر التراث اللامادي الإفريقي الذي سينظم بمقر



سحــب استدعـاءات بكـالـوريا 2018 ابتــداء مـن الـرابعة مســاء تنطلق اليوم عملية سحب وطبع استدعاءات بكالوريا 2018 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz على أن تدوم إلى غاية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا. وأوضحت وزيرة



حادث مرور مؤلم على طول الطريق ثنية الحد العيون توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مؤلم وقع اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 14 على طول الشطر الرابط بين بلديتي



استنادا للانباء دبابات اسرائلية تقصف مناطق جنوب سوريا نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية سورية أن دبابات إسرائيلية متمركزة في منطقة الجولان المحتلة، قصفت صباح اليوم السبت مواقع لـ"حزب الله" اللبناني جنوب سوريا.



توقيف ثلاثة اشخاص بحوزتهم اسلحة على اثر دورية اعتيادية على طول الشريط الحدودي بجانت .اوأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 19 ماي 2018، ثلاثة (03) أشخاص كانوا على متن



رئيس الجمهوري لابد من ابعاد المدرسة والجامعة عن الصراعات والمصالح والايديولوجيات دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت, الى إبعاد المدرسة والجامعة عن الصراعات والمصالح والإيديولوجيات والمنافسة السياسية. وقال رئيس الجمهورية في رسالة له



خنان عشراوي ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان لعقد جلسة طارئة رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, حنان عشراوي, اليوم السبت, بتصويت مجلس حقوق الإنسان, التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت أمس الجمعة,