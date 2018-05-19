استنادا للانباء دبابات اسرائلية تقصف مناطق جنوب سوريا





نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية سورية أن دبابات إسرائيلية متمركزة في منطقة الجولان المحتلة، قصفت صباح اليوم السبت مواقع لـ"حزب الله" اللبناني جنوب سوريا.

وأوضحت المصادر في حديث للوكالة أن القصف استهدف منطقة التلول الحمر شمال القنيطرة، والتي يتمركز فيها عدد كبير من عناصر "حزب الله".وفي السياق ذاته، سمع فجر اليوم دوي انفجارات في مطار دير الزور العسكري شرقي سوريا، يعتقد أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.وبحسب مصادر في المنطقة، فإن المطار يضم أعدادا كبيرة من المجموعات المسلحة التابعة لإيران.ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الحكومة السورية أو إسرائيل بخصوص الحادثتين، كما لم يتبين حجم الخسائر في كلا الموقعين.ودأبت إسرائيل في الآونة الأخيرة على استهداف عدد كبير من مواقع القوات الإيرانية والتشكيلات التابعة لها في سوريا.وفي 9 مايو الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي أن مواقع أقامتها إسرائيل في هضبة الجولان السورية المحتلة تعرضت لهجوم نفذه "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بواسطة 20 صاروخا، أطلقت من داخل الأراضي السورية.وردت القوات الإسرائيلية صباح 10 مايو على هذا الهجوم بغارات واسعة على ما وصفته بالمواقع الإيرانية في سوريا، قائلة إنها أسفرت عن تدمير كل البنية التحتية العسكرية لإيران في سوريا.

المصدر: الأناضول + وكالات

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