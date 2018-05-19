قوة أمنية القت القبض على قيادي في تنظيم "داعش"





أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم السبت أن قوة أمنية القت القبض على قيادي في تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" ومطلوبين أخرين في محافظة لحج 377 كلم جنوب شرق صنعاء. وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني إن "فرقة التدخل السريع (قوة امنية تتبع الوزارة) تمكنت من القاء القبض على مطلوبين امنيا بينهم قيادي بتنظيم داعش الارهابي في منطقة يافع بمحافظة لحج". وأضافت ان "العملية النوعية التي نفذتها القوة جاءت بعد تحريات ومتابعة دقيقة". ونقل موقع الوزارة عن مدير أمن لحج صالح السيد ان القوة الامنية (التدخل السريع) هي قوة حديثة ومتطورة وتحقق نجاحا ملحوظا في اولى مهامها حيث القت القبض على قيادي في تنظيم داعش ومعه مطلوبين امنيا". وتعد محافظة لحج واحدة من المحافظات اليمنية ذات التضاريس المتنوعة بما في ذلك تميزها بالسلاسل الجبلية الوعرة والتي تتخذ منها عناصر متطرفة أوكارا أمنة لها. وتنشط التنظيمات الارهابية في اليمن مستغلة الحرب القائمة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة اعوام بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي

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