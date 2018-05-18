



أعلن جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي اليوم الجمعة أن السلطات الأمنية الفرنسية أفشلت محاولة اعتداء جديدة بعبوة ناسفة أو بمادة "سامة" في البلاد, حيث تمكنت من توقيف شقيقين من أصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ الاعتداء. وقال كولومب في تصريح لشبكة (بي اف ام تي في) ان "هناك شابين من أصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة الريسين السامة القوية جدا", وذلك بعد أيام من مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في هجوم بسكين في باريس قبل أن تطلق الشرطة النيران على المهاجم وترديه قتيل ا. وأضاف وزير الداخلية الفرنسي أن الشابين "كانت بحوزتهما إرشادات حول كيفية صنع السم من مادة الريسين" وأنهما كانا يتواصلان عبر تطبيق "تلغرام" المشفر. من جهة أخرى, نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قريب من التحقيق القول إن توقيف المتهمين تم في الدائرة الأولى في باريس وأن أحد الموقوفين "أقر بأنه نوى تنفيذ" عملية. وتابع المصدر ان عملية التوقيف تمت في 11 مايو الجاري. يذكر أن إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي أعلن في أواخر مارس الماضي أن الأجهزة الأمنية أفشلت 51 محاولة اعتداء منذ يناير 2015. وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات خلال عامي 2015 و2016 خلفت 241 قتيلا ومئات

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