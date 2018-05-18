الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
18/05/2018 12:47:00

دحلان يغازل دولة الامارات ويثني على جهود المصرين ...؟


قال محمد دحلان، إن العازفين على أوتار الفرقة لن ينالوا من علاقات شعبنا العظيم مع الأشقاء العرب، وان الناعقين في أبواق الفتنة لن ينالوا من صفاء ونقاء العقل الجمعي الفلسطيني وحرصه الشديد على تعميق أواصر الأخوة والتضامن والمحبة الأبدية بيننا وبين كل العرب . و أضاف دحلان في تصريحات له " مؤخرا خرج علينا البعض من جحور الذل والصمت مغتصبين رداء الواعظ القومي، محاولا بث سموم الحقد والضغينة في عروقنا العربية الفلسطينية الأصيلة، مستهدفين خصوصا وشائج الرحم والقربى بيننا وبين أشقائنا المصريين والسعوديين والإماراتيين والأردنيين على وجه الخصوص".  وعبر دحلان عن شكره للأشقاء في مصر على "قوة تفاعلهم مع أهلنا في غزة وسرعة تحركهم لإنقاذ جرحانا البواسل، وفتح معبر رفح في شهر رمضان ونتمي أن يبقي مفتوحا علي الدوام، فتلك هي مصر التي يعرفها ويحبها الفلسطينيون".  واضاف "كذلك لأهلنا في الإمارات قيادة وشعبا نقول شكرًا من الأعماق على دعمكم لنا والذي لم ينقطع منذ زمن المغفور له الشيخ زايد رحمه الله"  وتابع "شكرًا لكم جميعا، ونحن شعب نحترم تاريخنا وتضحياتنا ولا ننسى وقفات الأشقاء والأصدقاء في الصعاب والمحن" .

عدد القراءات 4 مرة | قراءات اليوم 4 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

جلاب: انخفاض أسعار الخضر و الفواكه في غضون الثلاثة أيام القادمة

  طمأن، أمس، وزير التجارة  بالجزائر سعيد جلاب في تصريح للصحافة على هامش زيارته لكل من سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك بالبليدة (50 كلم غرب العاصمة
image

بمناسبة شهر رمضان: مؤسسة "ناس الخير" تنظم الطبعة الثامنة للمشروع الخيري "رانا هنا"

تنظم مؤسسة "ناس الخير" الطبعة الثامنة للمشروع  الخيري "رانا هنا" بمناسبة شهر رمضان، يشمل عدة عمليات خيرية لفائدة الفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود وأوضح، أمس، بيان
image

دحلان يغازل دولة الامارات ويثني على جهود المصرين ...؟

قال محمد دحلان، إن العازفين على أوتار الفرقة لن ينالوا من علاقات شعبنا العظيم مع الأشقاء العرب، وان الناعقين في أبواق الفتنة لن ينالوا من صفاء ونقاء
image

لتنشيط السهرات الرمضانية: مسرحية "بدون عنوان" في جولة عبر عدة ولايات.. ابتداء من اليوم

  تشرع جمعية تعاونية "ورشة الباهية للمسرح والفنون" لوهران اعتبارا من اليوم في جولة فنية عبر مختلف ولايات الوطن لعرض مسرحيتها " بدون عنوان " لتنشيط
image

حفلات موسيقية وعروض مسرحية ومشاهدة أفلام طيلة ليالي الشهر الكريم .

سطر المسرح الوطني محي الدين بشطارزي برنامجا يضم عروض مسرحية منها مسرحية " المحاكمة" الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و مونولوج من تقديم كمال عبدت.
image

في إطار إحياء ليالي شهر رمضان المعظم: "لنتذكر أصدقائنا".. شعار السهرات الفنية والثقافية ببشار

  برمجت سهرات فنية وثقافية ببشار تقديرا وعرفانا للفنانين وإسهاما في الإشعاع الثقافي تحت شعار "لنتذكر أصدقائنا"  في الفترة الممتدة من 21 ماي وإلى غاية 8
image

هلاك شخص وفقدان اخر من جراء الامطار الغزيرة التي تساقطت امس الخميس على ولاية سطيف

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدينة سطيف و ضواحيها بدءا من مساء أمس الخميس في هلاك شخص و فقدان آخر و تسجيل العديد من
image

الفريق الوطني لكرة القدم في تدني مستمر

 لا احد يعرف اي مرتبة  يريد او يحبذ السادة المشرفين على  الفريق الوطني بحيث لايزال ابناء الناخب الوطني رابح ماجر يواصلون في السقوط المجزن من
image

الرئيس عباس لن يشارك في قمة إسطنبول حول فلسطين

غادر رئيس الوزراء الفلسطينيّ، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، رام الله، متوجها إلى إسطنبول، للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، بخصوص التطورات الخطيرة في
image

نتنياهو يكشف عن "تطورات إيجابية مفاجئة" مع "أبناء إسماعيل"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "تطورات إيجابية مفاجئة غير معروفة أحيانا للرأي العام" حصلت مؤخرا في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
قيم هذا المقال
0