دحلان يغازل دولة الامارات ويثني على جهود المصرين ...؟





قال محمد دحلان، إن العازفين على أوتار الفرقة لن ينالوا من علاقات شعبنا العظيم مع الأشقاء العرب، وان الناعقين في أبواق الفتنة لن ينالوا من صفاء ونقاء العقل الجمعي الفلسطيني وحرصه الشديد على تعميق أواصر الأخوة والتضامن والمحبة الأبدية بيننا وبين كل العرب . و أضاف دحلان في تصريحات له " مؤخرا خرج علينا البعض من جحور الذل والصمت مغتصبين رداء الواعظ القومي، محاولا بث سموم الحقد والضغينة في عروقنا العربية الفلسطينية الأصيلة، مستهدفين خصوصا وشائج الرحم والقربى بيننا وبين أشقائنا المصريين والسعوديين والإماراتيين والأردنيين على وجه الخصوص". وعبر دحلان عن شكره للأشقاء في مصر على "قوة تفاعلهم مع أهلنا في غزة وسرعة تحركهم لإنقاذ جرحانا البواسل، وفتح معبر رفح في شهر رمضان ونتمي أن يبقي مفتوحا علي الدوام، فتلك هي مصر التي يعرفها ويحبها الفلسطينيون". واضاف "كذلك لأهلنا في الإمارات قيادة وشعبا نقول شكرًا من الأعماق على دعمكم لنا والذي لم ينقطع منذ زمن المغفور له الشيخ زايد رحمه الله" وتابع "شكرًا لكم جميعا، ونحن شعب نحترم تاريخنا وتضحياتنا ولا ننسى وقفات الأشقاء والأصدقاء في الصعاب والمحن" .

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