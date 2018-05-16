وزراء الخارجية العرب يجتمعون هذا الخميس لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين





قررت جامعة الدول العربية، هذا الاربعاء ،عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب هذا الخميس بمقر الأمانة العامة وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن الاجتماع سيناقش الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، والخروج بموقف عربي موحد ضدها . ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم دورة غير عادية على مستوى المندوبين بناء على طلب فلسطين للمواجهة القرارالأمريكي غير القانوني بشأن القدس. وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس استدعاء السفير حسام زملط رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وذلك بعد نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس". ووصف الرئيس الفلسطيني ما جرى في القدس المحتلة هو "افتتاح لبؤرة استيطانية أمريكية وليست سفارة" مؤكدا أن الولايات المتحدة الولايات " لم تعد وسيطا في الشرق الأوسط لأن الجانب الفلسطيني لن يقبل إلا بوساطة دولية متعددة تأتي من خلال مؤتمر دولي.

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