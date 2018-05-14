28 شهيداً ومئات الجرحى في مليونية العودة بغزة





شارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في مسيرة منددة بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة، وإحياءً لذكرى النكبة الـ70.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى "النكبة"، من دوار ياسر عرفات (ميدان)، وسط رام الله وجابت عدة شوارع، وانطلقت باتجاه حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس.استشهد 28 متظاهراً سلمياً وأصيب أكثر من 1700 آخرين، اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ومنذ صباح اليوم، يتوافد الآلاف من الفلسطينيين، نحو المخيمات المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، للمشاركة في مسيرات "العودة وكسر الحصار".

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