مهاتير محمد يؤدي اليمين رئيسًا لوزراء ماليزيا عن عمر 92 عام
أدى الزعيم السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد (92 عامًا)، أول أمس ، اليمين الدستورية لتولي رئاسة الوزراء في البلاد؛ إثر فوزه الساحق والمفاجئ في الانتخابات، الذي أطاح بالسلطات التي تتولى الحكم في البلاد منذ أكثر من ستة عقود، وأدى اليمين بحضور الملك في القصر الوطني. وفي تغير كبير للمشهد السياسي في ماليزيا، حقق مهاتير فوزًا غير متوقع في الانتخابات التشريعية التي جرت، الأربعاء، على رأس تحالف يضم أحزابًا كانت تعارضه أثناء توليه السلطة خلال عقدين من الزمن. وتقدم بفارق كبير على التحالف الحاكم باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية) الذي حكم ماليزيا بشكل غير منقطع منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957.
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