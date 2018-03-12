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12/03/2018 11:39:00

الصين تلغي القيود على فترات الرئاسة


 صوت البرلمان الصيني ،أمس،  على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية ممهداً الطريق امام بقاء شي جينبينغ رئيساً مدى الحياة. وأقر البرلمان الذي يناهز عدد أعضائه ثلاثة آلاف، نائب الإجراء ضمن مجموعة تعديلات لدستور البلاد، بموافقة 2958 صوتاً، ومعارضة نائبين وامتناع ثلاثة.وقال الخبير في الشؤون الصينية جان بيار كابيستان من الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ ان “الجمعية الوطنية الشعبية لم تصوت يوماً ضد اي نص”. وكان عدد الولايات الرئاسية حدد باثنتين في دستور 1982، في عهد دينغ شياوبينغ لتجنب اي عودة للحكم الديكتاتوري لعهد ماو تسي تونغ (1949-1976). ورأى الخبير السياسي هوا بو الذي يقيم في بكين ان “بعض النواب المتمسكين بإصلاحات دينغ شياوبينغ يعتقدون ان هذا التعديل هو عودة إلى الوراء”، ويسمح التعديل الدستوري بإدراج “فكر شي جينبينغ” في الدستور وكذلك “الدور القيادي” للحزب الشيوعي الصيني في مادته الاولى. ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013، عزز شي سلطة النظام. وقد صدر قانون يقمع بقسوة اي معارضة على الانترنت، وصدرت احكام قاسية بالسجن على مدافعين عن حقوق الانسان.

 

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