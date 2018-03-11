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11/03/2018 14:31:00

السيسي: المصريون يثقون بقدرة الجيش والشرطة على اقتلاع الإرهاب


أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام مقدسة لحماية الوطن والمواطنين، مؤكداً أن «الشعب المصري يولي ثقته الكاملة في قدرة أبنائه من رجال الجيش والشرطة على القضاء على الإرهاب والتطرف واقتلاع جذوره، ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكل ربوع مصر». والتقى السيسي يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كبار قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة أمس  أول بمسجد المشير طنطاوي (شرق القاهرة)، وذلك ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم «الشهيد والمحارب القديم». وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الصعيدين الداخلي والخارجي، والجهود المبذولة في إطار خطة المجابهة الشاملة «سيناء 2018»، فيما يتعلق بالملاحقة والقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية بسيناء ومناطق الظهير الصحراوي، وتأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية. وانطلقت العملية العسكرية الواسعة «سيناء 2018» في 9 فيفيري الماضي بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وكان الرئيس السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره. وفي غضون ذلك، أفرجت السلطات المصرية عن 645 مسجوناً من المحبوسين على ذمة قضايا بموجب عفو رئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير (كانون الثاني). وكان الرئيس المصري قد قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ أواخر أكتوبر عام 2016، تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف المحبوسين على ذمة قضايا خاصة الشباب، مطالباً بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية أيضاً. وشُكلت اللجنة في مطلع نوفمبر عام 2016... ويستند قرار العفو إلى المادة 155 من الدستور التي تعطي رئيس الدولة حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية. وقد صدر قرار العفو بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء.

 

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