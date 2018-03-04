أول لقاء بين ولي العهد السعودي والحريري منذ أزمة استقالته

استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض، في وقت متأخر من مساء أول أمس، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس إنه “جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة”. ونشر الحريري عبر حسابه في موقع “تويتر” صورة “سيلفي” له مع ولي العهد السعودي وشقيقه سفير الرياض في واشنطن وهم يبتسمون جميعا.وعلق على الصورة قائلا “مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان في الرياض”. وهذا أول لقاء بين بن سلمان والحريري منذ أزمة تقديم الأخير استقالته من الرياض منذ نحو أربعة أشهر، قبل أن يتراجع عنها في بيروت.ووصل الحريري، الأربعاء الماضي، الرياض، في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ أزمة استقالته. والتقى في نفس يوم وصوله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية. وتأتي الزيارة بعد جفاء شهدته العلاقات بين الجانبين، إثر إعلان الحريري استقالته من رئاسة الحكومة في 4 نوفمبر ، في كلمة متلفزة من الرياض، قبل أن يتراجع عنها لدى عودته إلى بلاده. واتهم مسؤولون لبنانيون، بينهم الرئيس ميشال عون، الرياض بـ”احتجاز″ الحريري، و”إجباره” على الاستقالة، وهو ما نفته الرياض.

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