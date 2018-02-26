كوريا الشمالية: لا محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي لمدة 100 أو 200 عام





هاجمت بيونع يانغ الحكومة الأمريكية بسبب انتقاد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس لشقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية. ونقلت الوكالة عن لجنة السلام الكورية الشمالية لشؤون آسيا والمحيط الهادي قولها إن كوريا الشمالية لن “تتسول من أجل حوار مع الولايات المتحدة على أي حال”. وذكرت اللجنة في بيان أن بيونغ يانغ لن تتعامل مع “هؤلاء الذين يشوهون بشكل سيء كرامة القيادة العليا الكورية الشمالية وحكومتها”. وأضافت اللجنة أنه لن يكون هناك أي محادثات مباشرة مع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب ولا إدارته لمدة مئة أو 200 عام. وكان بنس قد وصف مؤخرا شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو-جونغ بأنها “دعامة مركزية لأكثر الأنظمة استبدادا وقمعا على الكوكب وأنها عضو بعصبة أسرية شريرة، تروع وتقهر وتجوع وتسجن شعبها البالغ عدده 25 مليون نسمة” حسب الوكالة الكورية الشمالية.

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