روسيا تسوق طائرتها المدنية "سوخوي سوبرجت 100" في إيران





أعلنت منظمة الطيران الإيرانية أن طائرة "سوخوي سوبرجت 100" الروسية مع طاقمها الهندسي فوق مدرج مطار "مهر آباد" الدولي في العاصمة طهران. وصرحت منظمة الطيران الإيرانية: أن شركات الطيران الإيرانية في وارد تطوير وتنمية الأسطول الجوي في البلاد، قامت بدراسة العديد من الخيارات من أجل توسيع طاقات الأسطول الجوي، ووقع الاختيار على طائرة "Sukhoi Superjet 100" الروسية التي ستدخل اليوم الاثنين مطار "مهر آباد" الدولي في طهران مع طاقمها الهندسي. وقال أمين جمعية شركات الطيران الإيرانية مقصود أسعدي ساماني في تصريح للصحفيين على هامش التعريف بهذه الطائرة: "إن سعر الطائرة من 20 إلى 25 مليون دولار وإن استئجارها أو شراءها ليس بحاجة إلى ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)". وأشار ساماني إلى أن كثيرا من الشركات الإيرانية أبدت رغبتها في استخدام هذه الطائرة، مضيفا أن اقتناء هذه الطائرة الصغيرة يمكن أن يكون ذا جدوى اقتصادية لشركات الطيران هذه. يذكر أن هذه الطائرة تتسع لـ 100 راكب ويمكن اعتمادها للرحلات الداخلية والقصيرة المدى.

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