تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر





قرّر الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدّة شهر ابتداء من الأمس وإلى غاية يوم 11 مارس 2018. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن التمديد قرره رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة. وكان قايد السبسي قد قرر يوم 10 نوفمبر الماضي تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب تونس لمدّة ثلاثة أشهر وذلك عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي تم خلاله آنذاك تقييم الأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأوليّة لتطوّر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيويّة إثر إدراجها في منظومة تأمين مواقع الإنتاج وفق وكالة الأنباء التونسية. و يشار أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015 على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة وأسفر عن سقوط ثلاثين عونا بين قيل وجريح وقد تم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ ذلك الهجوم.

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