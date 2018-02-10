معتز العقوري: قتلى وجرحى في اعتداء على مسجد ببنغازي "ليبيا"





سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، أمس، جراء انفجار استهدف مسجدا بمدينة بنغازي شرقي ليبيا. وذكر موقع "بوابة الوسط" أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل قتيلا و72 جريحا، وصفت مسؤولة في المستشفى إصاباتهم بالمتفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، فيما أفادت مصادر طبية لوكالة "رويترز" بسقوط قتيلين.ويشار إلى أن محيط المستشفى شهد حالة من الفوضى والهلع. وكشف الناطق الرسمي باسم مديرية أمن بنغازي، معتز العقوري أن الانفجار الذي وقع في مسجد أبو هريرة بمنطقة الماجوري ناجم عن "حقيبتين وضعت إحداهما في الحمامات الخاصة بالمسجد والأخرى في خلوة المسجد".وكانت الأنباء الأولية تتحدث عن تفجير سيارة مفخخة بالقرب من المسجد. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وطالب وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب كافة المستشفيات في مدينة بنغازي شرق البلاد، بالتواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، في أعقاب تفجير استهدف مسجد سعد بن عبادة في بين منطقة الماجوري وشارع سيدي عبدالجليل (البركة) وسط المدينة، وأسفر عن سقوط قتيل واحد و 72 جريحًا. وأوضح عقوب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن وزارة الصحة على تواصل مع الجميع للإطمئنان على الجرحى، وتوفير النواقص التي تعاني منها المستشفيات في بنغازي من مستلزمات طبية وأدوية. وحمّـل عقوب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال الإجرامية، مشددًا على ضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بحماية المدنيين، كما استنكر «تكرار العمل الإرهابي الجبان الذى قامت به أيدي الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون في بنغازي في استهداف المصلين أمام مسجد سعد بن عبادة».

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