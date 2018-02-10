"ترامب" يشكر رئيس غواتيمالا لنقل سفارة بلاده إلى القدس





شكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، لاتخاذه قرارًا بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس. وجاء ذلك في لقاء جمع ترامب وموراليس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، كما تناول الزعيمان التدابير الوقائية المحتملة لمنع الهجرة غير الشرعية من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق المصدر نفسه، وبذلك تصبح غواتيمالا أول دولة تخالف قرار الأمم المتحدة، الصادر في 28 من الشهر ذاته، والذي أكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب القرار الأممي جميع الدول بأن “تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980″. وغواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى، تحدها المكسيك من الشمال والغرب، والمحيط الهادي في الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى. وكانت غواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي أقر بأغلبية 128 دولة.

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