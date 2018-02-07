"ترامب" يتهم برلمانيين ديمقراطيين بـ"الخيانة"





هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعنف موقف بعض البرلمانيين الديمقراطيين الذين لم يصفقوا له خلال خطابه عن حال الاتحاد، واتهمهم “بالخيانة”. وفي كلمة في سينسيناتي بولاية اوهايو (شمال)، تطرق ترامب إلى اصداء الخطاب الذي القاه قبل اسبوع في الكونغرس، مشيرا إلى سلوك خصومه السياسيين.وصرح ترامب “قلت ان معدل البطالة بين السود في ادنى مستوى له (…) ساد صمت مطبق، ولم ترتسم أي ابتسامة”. واضاف ان “الامر بلغ نقطة لم اعد معها أرغب في أن أنظر إلى هذا الجانب لان فيه بصراحة طاقة سيئة”. وتابع ترامب ان “احدهم وصف بالامر بالخيانة. لم لا؟ ايمكننا تسمية ذلك خيانة؟ لم لا؟”، مشيرا الى انه “لم يكن يبدو عليهم انهم يحبون بلدهم”. وقال انه وضع “محزن جدا”. وفي خطابه الأول عن حال الاتحاد بعد سنة شهدت جدلا وفضائح، اطلق ترامب دعوة الى الاتحاد. كما دعا اعضاء الحزبين الى العمل للتوصل إلى تسويات حول كل القضايا من الهجرة إلى البنى التحتية.

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