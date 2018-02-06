"غالي" يعين "محمد الولي" وزيرا أولا





عين ،ابراهيم غالي، الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو, محمد الولي اعكيك وزيرا أولا لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلفا لعبد القادر طالب عمر. وذكرت مصادر إعلامية صحراوية أنه "بناء على الصلاحيات الدستورية لاسيما المادتين 53 و58 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، قام ابراهيم غالي الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب مساء الاحد بتعيين محمد الولي اعكيك، وزيرا اولا في حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". ويعد محمد الولي اعكيك من طلائع المناضلين الأوائل الذين التحقوا بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. ولد سنة 1950 بالعيون المحتلة، متزوج وأب لثماني أطفال. وتولى العديد من المهام النضالية، الإدارية والعسكرية في جبهة البوليساريو وفي مؤسسات الدولة الصحراوية ومن أبرزها، عضو مؤسس للفرع السري للتنظيم السياسي في العيون المحتلة وأحد قيادييه إبان حقبة الاستعمار الإسباني 1973-1974. وتولى ايضا منصب والي ولاية وقائد ناحية عسكرية وعضو في هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي وهو حاصل على شهادة أركان حرب من الكلية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال.وتولى مهمة وزيرا للأرض المحتلة والجاليات وهو عضو في هيئة أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو.

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