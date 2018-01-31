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31/01/2018 13:25:00

الداخلية اليمنية تؤكد تعاملها إيجابيا مع بيان دول التحالف العربي


 أكدت وزارة الداخلية اليمنية، التزامها بالتعامل إيجابيا مع بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الصادر ،أمس؛ بخصوص تهدئة الأوضاع في العاصمة المؤقتة للبلاد، مدينة عدن. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، نشرته وكالة سبأ الرسمية فجر ، أمس، أنها “أصدرت تعميما فوريا وعاجلا للوحدات العسكرية من القوات المسلحة والأمن بوقف إطلاق النار”، مؤكدة أن “إطلاق النار من قبل، كان للدفاع عن النفس وحماية المؤسسات الحكومية والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة”. وجددت سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة في المدينة. وأشارت أنها “التزمت منذ اليوم الأول لتفجير الوضع من قبل عناصر ما يسمى المجلس الانتقالي بضبط النفس واستجابت لدعوة التحالف العربي السابقة وتوجيهات رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي) ورئيس الحكومة (أحمد عبيد بن دغر)”. ووفقا للبيان، فإن العناصر الانقلابية الخارجة عن النظام والقانون استمرت في أعمالها التخريبية بمهاجمة المؤسسات الحكومية ومصالح المواطنين ومقرات الدولة العسكرية والمدنية. وأشاد البيان بدعوة التحالف جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار.

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