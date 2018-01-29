قمة ثلاثية في أديس أبابا لحسم ملف سد النهضة





تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ،أمس، قمة ثلاثية بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن اللقاء الثلاثي، الذي سينعقد على هامش اجتماعات القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي، سيركز على بحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي بالإضافة إلى العلاقات وملفات التعاون بين الدول الـ3، وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا أن الهدف من المحادثات الثلاثية سيكمن في "الاتفاق على استئناف المشاورات" حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء. ويذكر أن قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في مارس عام 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الـثلاث.وكانت مصر أعلنت، يوم 13 نوفمبر الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة مبدئيا على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الخرطوم وأديس أبابا.

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