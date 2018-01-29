مشروع قانون إسرائيلي لضم الضفة الغربية
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أمس، إن أعضاء من حزب الليكود (يمين متطرف) سيطرحون على الكنيست (البرلمان) مشروع قانون يقضي بـ”ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل”. وأشارت الصحيفة، واسعة الانتشار، إلى أن مشروع القانون الذي سيتم طرحه، سيكون مشابهاً تماماً للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المركزية لحزب الليكود منذ أسابيع بالموافقة على ضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية. وقالت إن “يؤاف كيش” عضو الكنيست عن حزب الليكود (يتزعمه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو) سيقدم مشروع القانون، وسيكون ذلك ضمن المحاولات الإسرائيلية لاستغلال الخلافات الكبيرة بين الإدارة الأميركية والفلسطينيين لتمرير مثل هذه المشاريع المهمة. ووفقاً للصحيفة؛ فإن أحزاباً إسرائيلية مختلفة ستعقد مؤتمراً قريباً تحت عنوان “نصنع التاريخ سوياً- نتوحد من أجل السيادة” بهدف الضغط على أعضاء الكنيست للموافقة على مشروع القانون. ويحتاج القانون إلى المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية و3 قراءات أخرى، حتى يصبح نافذاً.
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