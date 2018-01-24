الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
24/01/2018 12:59:00

جبهة جديدة في عفرين..وقصف شرق الفرات


  • ·      واشنطن تعرض مساعدة أنقرة على إقامة «منطقة أمنية»


بدأ الجيش التركي عملية برية انطلاقاً من مدينة أعزاز بريف حلب، في إطار عملية «غصن الزيتون» العسكرية في عفرين، بحسب بيان لرئاسة أركان الجيش التركي، فيما تمددت العملية لتشمل مناطق في الحسكة (شرق الفرات)، حيث قصفت الطائرات والمدفعية التركية أهدافاً. وبحسب البيان، فإن القوات التركية وقوات كثيفة من «الجيش السوري الحر» تمكنت من السيطرة على جبل برصايا الاستراتيجي شمال شرقي مدينة عفرين، بعد ساعات من إطلاقها الهجوم من أعزاز المجاورة. وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات تركية قصفت أمس منطقة رأس العين - درباسة، فيما تحدث المستشار في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سيهانوك ديبو لوكالة الأنباء الألمانية عن «اشتباكات متقطعة بين (وحدات الحماية الكردية) والجيش التركي حصلت في منطقتي رأس العين والمالكية، حيث تعرضت مواقع (وحدات الحماية) في قرية خراب رشك في منطقة المثلث الحدودي السوري التركي العراقي لقصف من المدفعية التركية». ونقل صحافي، يسافر مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى باريس، قوله إن الولايات المتحدة قالت لتركيا «دعونا نر إن كان بوسعنا العمل معاً لإقامة المنطقة الأمنية التي قد تحتاجونها». ومن جهته، قال مسؤول كردي لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع وصول المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغورك وقائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل، الى عين العرب لزيارة القوات الأميركية التي دعمت «قوات سوريا الديمقراطية».

عدد القراءات 30 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

امن تيسمسيلت يحجز 375 كيس من مواد التنظيف منتهية الصلاحية

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تيسمسيلت  بتاريخ 23 / 01 / 2018 من حجز كمية من مواد التنظيف كانت تروج بالسوق اليومي
image

صندوق النقد الدول يخنق تونس

ظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة، الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط وهو أضعف مستوى في 15 عاما.
image

عز الدين ميهوبي، يؤكد: فتح أبواب الشراكة مع الجالية الجزائرية في الخارج في المجال الثقافي والفني

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أول أمس، خلال استقباله لوفد الجالية الجزائرية بالخارج أن الأبواب مفتوحة أمامهم  للشراكة و التواصل لإنعاش الحياة الثقافية و
image

الفنان التشكيلي بلحاج بن زيان خالد لـ"الاتحاد ": "الفن التشكيلي شعار للثقافة والجمال والإبداع والإهتمام به مسؤولية الجميع"

·       ارتفاع أسعار المواد الأولية يعرقل مسيرة الفنان التشكيلي كان لـ"الاتحاد" في هذا العدد والصفحة الثقافية حوارا مميزا مع الفنان التشكيلي"بلحاج بن زيان خالد" وأجرت معه
image

جبهة جديدة في عفرين..وقصف شرق الفرات

·      واشنطن تعرض مساعدة أنقرة على إقامة «منطقة أمنية» بدأ الجيش التركي عملية برية انطلاقاً من مدينة أعزاز بريف حلب، في إطار عملية «غصن الزيتون» العسكرية
image

مرموري: لا يوجد تنافس في الاستثمارات

أكد وزير السياحة والصناعة  التقليدية ،حسان مرموري، أن الجزائر تتوفر على منتوجات سياحية غير  أنه لا يوجد تنافس في الاستثمارات ما انعكس سلبا على الأسعار. وأوضح
image

ترقيف أربعة (04) تجار مخدرات بكل من تلمسان وورقلة

أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان الناحية العسكرية الثانية  وورقلة الناحية العسكرية الرابعة، أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم (68,8) كيلوغرام من الكيف
image

بن يونس : أنا من أدخل رخص الاستيراد

أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية الوزير السابق ،عمارة بن يونس، أن رخص الاستيراد المطبقة في الجزائر مأخوذة من نموذج الرخص المعتمدة من قبل المنظمة العالمية
image

توقيف عنصر(01) دعم للجماعات الإرهابية بباتنة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 جانفي 2018، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بباتنة الناحية العسكرية الخامسة ، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى،
image

زاير: 31 مليار دينار ديون لدى المواطنين والإدارات

·      ..و600 مليار سنتيم ديون لدى "سونلغاز" كشف المدير العام للجزائرية للمياه،حسين زاير، أن ديون مؤسسة الجزائرية للمياه تقدر بـ 31 مليار دينار منها 5ر13 مليار
قيم هذا المقال
0