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22/01/2018 15:13:00

«غصن الزيتون» ..معركة جديدة بسوريا


تضاربت الأنباء حول دخول الجيش التركي إلى مدينة عفرين في شمال سوريا، فيما تواصلت الضربات الجوية والتعزيزات العسكرية التركية في اليوم الثاني لعملية «غصن الزيتون» التي أطلقتها أنقرة أول أمس وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس،أن القوات التركية دخلت إلى مدينة عفرين بشمال سوريا والخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، لكن الأخيرة نفت أن دخول الجيش التركي إلى المدينة. وقال متحدث باسم وحدات الحماية الكردية إن الجيش التركي فشل في دخول عفرين بعد اشتباكات عنيفة. إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الأناضول في وقت سابق، إن قوات الجيش السوري الحر دخلت إلى عفرين، وإن الجيش التركي أرسل تعزيزات إلى مدينة أعزاز بمحافظة حلب، فيما قصفت المدفعية التركية في الساعات الأول من صباح اليوم، مواقع للأكراد بكثافة. وأعلنت القوات المسلحة التركية، أن طائراتها دمرت أول أمس، 108 أهداف عسكرية تابعة لوحدات حماية الشعب و«داعش»، في 7 مناطق شمالي سوريا، وتضمنت النقاط المستهدفة مخابئ وملاجئ ومستودعات ذخيرة. وقال متحدث كردي السبت إن عشرة أشخاص بينهم سبعة مدنيين قتلوا جراء الغارات التركية. وفي السياق ذاته، قالت رئاسة الأركان التركية إن عملية «غصن الزيتون» تهدف إلى «إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي وحدات حماية الشعب الكردية و(داعش) في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين». وأرسل الجيش التركي، مساء أول أمس تعزيزات عسكرية تشمل آليات عسكرية إلى مدينة أعزاز السورية عبر معبر «أونجو بنار» بولاية كليس جنوبي البلاد. وتعتبر أنقرة، التي تخشى إقامة حكم كردي ذاتي على حدودها، وحدات حماية الشعب الكردية وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، منظمة «إرهابية».

  • صواريخ تسقط من سوريا على بلدة حدودية تركية

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن أربعة صواريخ أطلقت من سوريا على بلدة كلس الحدودية جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح الأحد مما ألحق أضراراً بمنازل، وقالت إن ثلاثة صواريخ ألحقت أضراراً بمنزلين في حين سقط الرابع على أرض فضاء في وسط المدينة مضيفة أنه لم يسقط ضحايا.

  • موسكو: ستطلب من الأمم المتحدة دعوة تركيا لوقف عمليتها

أبلغ عضو بلجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي وكالة الإعلام الروسية، بأن روسيا ستدعم سوريا دبلوماسياً وستطلب من الأمم المتحدة دعوة تركيا لوقف عمليتها العسكرية في عفرين السورية.

  • يلدريم: الجيش التركي دخل عفرين السورية

 نقلت قناة خبر ترك التلفزيونية التركية، عن رئيس الوزراء بن علي يلدريم قوله إن قوات الجيش التركي دخلت عفرين السورية.ودخل الجيش عفرين بعد يوم من إطلاقه ضربات جوية في المنطقة مستهدفاً وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

  • “السوري الحر” يطلق عملية عسكرية في عفرين

أطلقت قوات الجيش السوري الحر، أمس، عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة عفرين، وبدأت وحدات الجيش السوري الحر التي تدعمها القوات التركية في عملية غصن الزيتون، بدأت بالتقدم داخل مدينة عفرين بريف محافظة حلب (شمال)، وقالت القوات التركية، أن طائراتها دمرت 108 أهداف عسكرية تابعة لتنظيمي “ي ب ك” و”الدولة الاسلامية”، في 7 مناطق شمالي سوريا، وذلك في إطار عملية “غصن الزيتون”.

 

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