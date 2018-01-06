السعودية تعترض صاروخاً "باليستياً" فوق نجران
اعترض سلاح الدفاع الجوي السعودي، أمس، صاروخاً باليستياً فوق نجران أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية من داخل الأراضي اليمنية. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي قد أكد الأربعاء الماضي، أن ميليشيا الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية الجمعة الماضية، مشيراً إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الميليشيا باتجاه المملكة بلغت نحو 86 صاروخاً.وأوضح المالكي أن غارات التحالف تواصل بدقة استهداف مجاميع الميليشيات وترسانتها من الأسلحة، لافتاً إلى أن غارات دقيقة استهدفت كهوف تخزين صواريخ باليستية في جبل النهدين بصنعاء. وأدانت دول ومنظمات إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض في نوفمبر الماضي من داخل الأراضي اليمنية ونجح الدفاع الجوي السعودي في اعتراضه، مؤكدين وقوفهم مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات ضد منفذيه.
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