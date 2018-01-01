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01/01/2018 14:11:00

"باريس" تستضيف اجتماعا لوزراء دفاع قوة مجموعة الساحل قريبا


أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أول أمس، عن انعقاد اجتماع بباريس مع نظرائها في قوة مجموعة الساحل الخمس ودول  مانحة  في 15 جانفي المقبل لدعم عمل هذه القوة. وأوضحت وزيرة الجيوش:" في الساحل, نحشد المجتمع الدولي حتى تزداد قدرات قوة مجموعة الساحل الخمس ولذلك اجتمع في 15 يناير بباريس مع  نظرائي في مجموعة  "جي 5" و الدول المانحة"، مؤكدة أن الاجتماع سيهدف إلى مساعدة القوة الأفريقية على احراز  تقدم  على الصعيد العملياتي والعسكري. ويشار إلى أن قوة "جي 5" المكونة من جنود لخمسة بلدان في المنطقة هي مالي و تشاد و بوركينا فاسو و النيجر و موريتانيا نفذت مهمة استطلاعية في نوفمبر  وتستهدف رفع عدد أفرادها إلى 5 الاف جندي بحلول ربيع 2018. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 13 ديسمبر عن دعم مالي إضافي  للقوة الأفريقية  مقدم من السعودية (100 مليون يورو) والإمارات (30 مليون  يورو) وذلك خلال الاجتماع الذي عقده ببلدة "سيل-سان-كلو" قرب باريس. وكان الاتحاد الاوروبي قد أعلن عن دعم مالي للقوة الأفريقية بقيمة 50 مليون  يورو, فيما أعلنت الولايات المتحدة عن رصد 60 مليون دولار في صورة تعاون ثنائي  لصالح الدول  الخمس المعنية.

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