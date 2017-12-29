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29/12/2017 20:57:00

السعودية تنفي و ترد على تقارير صحفية تركية حول تدبير السعودية انقلابا في قطر


رفضت السفارة السعودية لدى تركيا، اليوم الجمعة جملة وتفصيلا، ما جاء في أحد التقارير الإعلامية التركية من اتهامات للرياض بأنها سعت لتدبير انقلاب في قطر.

وجاء في بيان صحفي للسفارة: "تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا ما نشرته مجلة (جارتشيك حياة) بتاريخ 25 ديسمبر 2017 للكاتب محمد آجت ويحمل عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر" والذي تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة وتناقلتها وسائل إعلام تركية ومنها صحيفة "يني شفق" و"ديلي صباح".وأكد البيان: "نؤكد على رفض ما جاء في تلك المادة الصحافية من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق وأن أعلنت المملكة قطع علاقاتها معها منذ يونيو الماضي، وتشدد على أنها إدعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة"

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السعودية تنفي و ترد على تقارير صحفية تركية حول تدبير السعودية انقلابا في قطر

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