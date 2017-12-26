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26/12/2017 13:14:00

مقتل 17 شخصاً في قصف للتحالف في صنعاء والحديدة


أفادت مصادر طبية يمنية وشهود عيان، بمقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بالعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة. وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على معسكر “احمد علي ” في منطقة عصر غربي العاصمة صنعاء.وأكدت المصادر، مقتل تسعة أشخاص بينهم مدنيون وإصابة خمسة آخرين جراء القصف.وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء المنطقة بشكل مكثف.وفي محافظة الحديدة، أفادت مصادر طبية من مكتب الصحة الخاضع لسيطرة الحوثيين، بمقتل ثمانية مدنيين، بينهم امرأتان في قصف للتحالف على إحدى المزارع شرق مديرية زبيد. ‏ ولم تصدر قيادة التحالف العربي أي تعليق حول هذه الغارات. وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً ضد الحوثيين في اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية بلاده وتحريرها من قبضة الحوثيين، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون.

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