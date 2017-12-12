

التحالف العربي يجدد إصراره على تحرير اليمن أكد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد الركن عبد السلام الشحي، عزم قوات التحالف على تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي



استمرار تظاهرات الغضب تنديدا بقرار ترامب بشأن القدس نزل عشرات آلاف المتظاهرين مجددا الى الشوارع الاحد في الشرق الاوسط وأماكن أخرى من العالم احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المثير للجدل بالاعتراف



تراجع أسعار النفط بسبب زيادة منصات الحفر بأميركا هبطت أسعار النفط، أمس، في الوقت الذي أشارت أحدث زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى زيادة أخرى في الإنتاج الأميركي، مما يهدد



إطلاق تطبيق عبر الأنترنت "سدود الجزائر" أطلقت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تطبيقا عبر الانترنت موجه لتسيير السدودي وذلك بحضور وزير الموارد المائية حسين نسيب. ويسمح هذا التطبيق الذي أطلق عليه تسمية "سدود



البرلمان الفرنسي يناقش ملف علاج الجزائريين بفرنسا سيتم على مستوى البرلمان الفرنسي قريبا، دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر حول التأمين الاجتماعي الصادرة بتاريخ الفاتح

عصــاد يدعو لعدم تسييس قضية "ترقــية اللغــة الأمازيــغية " أكد الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أمس، أنه تم احراز تقدم كبير في المشاريع التي تم اطلاقها لتعميم استعمال وترقية اللغة



أمن العاصمة يحسّس التلاميذ حول أخطار الاستعمال السيئ للانترنت في إطار البرنامج المسطّر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ذات الصلة بالحملات التحسيسية و التوعية لفائدة المتمدرسين، كثّفت مصالح أمن ولاية



جبار: الجزائريون اقترضوا 500 مليــار دينــار في 2017 · البنوك تسعى إلى توجيه قروضها إلى القطاعات المنشئة للثروة أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، بوعلام



توقيف 24 مهربا بتمنراست و 9 تجار مخدرات بكل من وهران وغليزان في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 ديسمبر 2017 بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (24) مهربا وضبطت (1400) لتر من الوقود