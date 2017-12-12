استمرار تظاهرات الغضب تنديدا بقرار ترامب بشأن القدس
نزل عشرات آلاف المتظاهرين مجددا الى الشوارع الاحد في الشرق الاوسط وأماكن أخرى من العالم احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المثير للجدل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة مواجهات على التوالي بين قوات الاحتلال الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في العديد من المدن، بحسب مصوري فرانس برس. وخلفت المواجهات منذ اربعة أيام استشهاد اربعة فلسطينيين وأكثر من ألف جريح بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلية، بحسب مصادر طبية فلسطينية. وتركزت المواجهات خصوصا في رام الله وبيت لحم والخليل واستخدمت فيها القوات الاسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي في مواجهة شبان يرمون حجارة ويشعلون الاطارات المطاطية. وأوقف فلسطيني إثر طعنه حارسا أمنيا في القدس ليصيبه بجروح خطرة، بحسب الشرطة الاسرائيلية التي وصفت الهجوم بانه “ارهابي”. ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إثر اجتماعه برئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو في باريس هذا الاخير الى اتخاذ “مبادرات شجاعة تجاه الفلسطينيين للخروج من المأزق الحالي” منددا في الان ذاته “بكافة اشكال الهجوم على اسرائيل”.
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