زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون": "لا توجد إسرائيل حتى تصبح القدس عاصمتها"





أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أول أمس، عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال كيم متهكما "لا توجد دولة اسمها إسرائيل، حتى تصبح القدس عاصمة لها"، وتتسم العلاقات الكورية الشمالية الإسرائيلية بالعدائية، فبيونغ يانغ لم تعترف بها يوما، وتعتبرها تابعا إمبرياليا لأمريكا.ومن جهته، أكد الناطق باسم حكومة بيونغ يانغ أنه "منذ عام 1988 تعترف كوريا الشمالية بسيادة دولة فلسطين على كل أراضيها، باستثناء مرتفعات الجولان التي تعترف بها كجزء من سوريا". ويذكر أن ترامب وقع الأربعاء الماضي قرارا بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، مما أثار موجة من الغضب في العالم العربي والإسلامي.

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