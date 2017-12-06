البيت الأبيض: ترامب يؤجل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة





أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجل قراره بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، على أن يتخذ القرار في هذا الشأن “خلال الأيام القليلة القادمة”. وجاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث البيت الأبيض، هوغان غيدلي، لوسائل الإعلام التي رافقت الرئيس ترامب في رحلة العودة من ولاية يوتاه، إلى واشنطن.وقال غيدلي، إن ترامب سيعلن “خلال الأيام القليلة القادمة”، إذا ما كان سيوقع قرارًا بوقف تنفيذ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، أم لا.ومطلع جوان الماضي وقّع ترامب، الذي تولى السلطة في 20 جانفي الماضي، مذكرة بتأجيل نقل السفارة إلى القدس لمدة 6 أشهر، من المفترض أن تنتهي الإثنين.وكان من المتوقع أن يسلم ترامب موقفه للكونغرس أول أمس، وسط تحذيرات عربية وإسلامية من مغبة اتخاذ قرار بنقل السفارة. وفيما يتعلق باعتراف أمريكي محتمل بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال كبير ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية، حسام زملط، في واشنطن، أول أمس، إن اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون “قبلة الموت” لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وأضاف زملط في مقابلة مع رويترز “إذا اتخذت خطوة كهذه، فسوف تكون لها عواقب كارثية”. وقال “سيكون هذا فعليا قبلة الموت لحل الدولتين لأن القدس هي محور حل الدولتين”. ومؤخراً، تداولت وسائل إعلام أمريكية تقارير بشأن اعتزام ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.

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