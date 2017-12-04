أوباما ينتقد ترامب والرجال





وجه الرئيس الاميركي السابق ،باراك أوباما،انتقادا جديدا لخلفه دونالد ترامب حول اتفاق باريس للمناخ خلال لقاء مع قادة في مجالات الاعلام والمال والصناعة في العاصمة الفرنسية. وأقر أوباما بتفوق القيادة النسائية لأن “الرجال يبدو انهم يعانون من بعض المشاكل هذه الأيام"، ملمحا الى فضائح التحرش الجنسي التي تعصف بالولايات المتحدة حاليا، معربا عن أسفه لما وصفه بـ”الغياب المؤقت للقيادة الأميركية” فيما يتعلق بالتغير المناخي، وذلك خلال حديثه الى مجموعة من القادة في عالم الاتصال والإعلام والإعلان إضافة الى اكاديميين وصناعيين ومصرفيين يطلقون على انفسهم اسم “النابوليونيين”. وهو كان يشير الى تهديد ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الذي تم توقيعه عام 2015 ومطالبته بإعادة التفاوض حوله.وفي رد على سؤال يتعلق بمزايا القيادة من اجل المستقبل، احاب أوباما بأهمية “التركيز أكثر على ايصال النساء الى مراكز السلطة، لأنه يبدو ان الرجال يعانون من بعض المشاكل هذه الأيام". وأضاف الرئيس الديمقراطي السابق البالغ 56 عاما والذي ترك منصبه في جانفي الماضي “بدون تعميم، لكن يبدو أن النساء يمتلكن قدرة أكبر من الرجال، ويعود ذلك في جزء منه الى تنشئتهن الاجتماعية”.

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