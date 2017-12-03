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03/12/2017 13:23:00

وزير خارجية إيران: سياسيات "ترامب" في الخليج مندفعة وخطيرة


قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخليج خطيرة وسيئة التقدير مضيفا أن الضغوط التي تمارسها واشنطن لم تنجح سوى في تقوية عزم إيران.  وفي معرض حديثه في مؤتمر في روما انتقد ظريف ترامب لسعيه إلى إعادة التفاوض على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف الحد من برنامج إيران النووي. كما شكك في موقف الولايات المتحدة تجاه الأزمة بين قطر وجيرانها.وقال «لدينا مشكلات مع السياسات التي تأتي من واشنطن وأعتقد أن تلك السياسيات خطيرة للغاية ومندفعة ومنفصلة عن الواقع».وأضاف «بشكل عام ثمة حاجة ملحة في واشنطن إلى مراجعة أو إعادة توجيه أو تعديل النسق المعرفي الخاص بمنطقتنا».وتابع أن ترامب لم يفهم طبيعة الاتفاق النووي ويحاول إثناء المستثمرين الأجانب عن القيام بأعمال في إيران. وقال «على الرغم من لي الذراع تأتي شركات أوروبية أكثر وأكثر». وقاد ظريف فريق التفاوض الإيراني في الاتفاق النووي وواجه انتقادات من المحافظين في الداخل بشأن شروطه. وقال إن هذه المعارضة تراجعت في العام الماضي.وأضاف «الضغوط الأمريكية أوجدت في الواقع مزيدا من التضامن داخل إيران. صرت أتعرض لهجوم أقل كثيرا في إيران اليوم عما كان عليه قبل انتخاب ترامب. لذلك أشكره على ذلك». وكان ترامب أعلن في أكتوبر أنه لن يصدق على التزام طهران باتفاق 2015 وحذر من أنه قد يلغيه في نهاية المطاف متهما إيران «بعدم الالتزام بروح» الاتفاق.

 

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