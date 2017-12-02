الدولي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
02/12/2017 13:11:00

الرئيس الأمريكي يرد بحدة على رئيسة وزراء بريطانيا


بدت المملكة المتحدة في صدمة أمس الخميس بعد رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحاد على انتقادات رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإعادة نشره أشرطة فيديو على تويتر معادية للإسلام، وسط دعوات إلى الغاء زيارته الرسمية في 2018. وقال ترامب «تيريزا ماي لا تركزي اهتمامك علي، بل على الإرهاب المتشدد المدمر داخل المملكة المتحدة. نحن على أفضل ما يرام»، علما أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها إدارة لندن لملف الإرهاب.وأثارت التغريدة الحادة الاستهجان على الضفة المقابلة للأطلسي بعدما كانت ماي اعتبرت الأربعاء ان الرئيس الأمريكي «ارتكب خطأ» بإعادة نشره فيديوهات معادية للمسلمين على تويتر سبق ان نشرها حزب «بريطانيا أولا» اليميني المتطرف، وتوفيره دعاية لم يكن الحزب المغمور يحلم فيها.وإلى جانب الغضب من رد فعل ترامب، تعرض الأخير للسخرية عندما كشفت صحيفة “الغارديان” أن الرئيس الأمريكي أرسل تغريدته التي ينتقد فيها ماي إلى حساب: Theresa @theresamay على تويتر، الذي لا يعود لرئيسة الوزراء البريطانية، لكن لامرأة اسمها تيريزا سكرفينر، مشيرة إلى أن ترامب حذف التغريدة بعد دقائق، وأرسلها للحساب الخاص برئيسة الوزراء، وهو@Theresa_Mayومن جهة أخرى كررت وزيرة الداخلية هذا التنديد أمس الخميس أمام البرلمان ووصفت مجددا نشر ترامب هذه الفيديوهات لدى متابعيه الـ44 مليونا بأنها «خطأ».لكنها حاولت في الوقت نفسه تهدئة الأجواء وقالت «بالنظر إلى المشهد العام (…) اعلم كم هي ثمينة الصداقة بين امتينا» مذكرة بـ«أهمية» العلاقة الثنائية والضرورة «الحيوية» لمشاركة المعلومات التي «لا شك انها انقذت حياة بريطانيين».وكانت غايدا فرانسن نائبة رئيس حزب «بريطانيا أولا» اليميني المتطرف قد نشرت في وقت سابق الاربعاء تلك الفيديوهات المتوافرة على شبكات التواصل منذ عدة سنوات وبعضها غامض المصدر.

عدد القراءات 32 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

عز الدين ميهوبي، يؤكد: "على المجتمع المدني الاندماج في عملية الحفاظ على التراث وحمايته من التلف والسرقة"

دعا وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أول أمس،  بالجزائر العاصمة المجتمع المدني للمساهمة في التعريف والتحسيس بأهمية حفظ  التراث والمشاركة في الجهد المبذول من أجل
image

حجز 780000 وحدة مفرقعات بالعاصمة

        في إطار محاربة الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية حفاظا على الصحة العمومية وحماية للأشخاص والممتلكات، تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من خلال  المخطط
image

الرئيس الأمريكي يرد بحدة على رئيسة وزراء بريطانيا

بدت المملكة المتحدة في صدمة أمس الخميس بعد رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحاد على انتقادات رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإعادة نشره أشرطة فيديو على
image

«أوبك» وشركاؤها يتفقون على تمديد تخفيضات انتاج النفط

اتفقت منظمة الدول المُصَدَّرة للنفط «أوبك» ومنتجو النفط غير الأعضاء في المنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، أول أمس، على تمديد تخفيضات انتاج النفط حتى نهاية 2018،
image

كشفت وتدمير مخبأ للإرهابيين بالبليدة

في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 ديسمبر2017، مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بالبليدة/ ن.ع.1. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،
image

حجـــــــــار: 2018 ستكون دون ورق

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, طاهر حجار بالجزائر العاصمة أن السنة الجامعية المقبلة ستكون "سنة دون  ورق", حيث سيتم الاعتماد كليا على الإعلام الآلي
image

تنصيب رئيس بلدية "تيسمسيلت" ..غدا

استنادا لما ورد من معلومات تأكد رسميا أنه سيتم صبيحة غدا الأحد تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية " تيسمسيلت عاصمة الولاية " . وستكون أول
image

مصيطفى: عدد الفقراء بالجزائر سيقفز إلى 1.5 مليون في 2030

أكد كاتب الدولة الأسبق للاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أن خارطة العمل الخيري والتطوعي في الجزائر ستشهد خلال السنوات القليلة القادمة تحولا مهما في غير صالح
image

والي تيسمسيلت ينصب رئيس المجلس الشعبي الولائي

قام عبد القادر بن مسعود والي ولاية تيسمسيلت، أول أمس، بقاعة الإجتماعات لمقر الولاية، على مراسيم التنصيب الرسمي لجبانة مصطفى، كرئيس منتخب جديد للمجلس الشعبي
image

"أبوس" تدعو لمقاطعة المخابز التي رفعت الأسعار

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، أمس، المواطنين لمقاطعة المخابز  التي رفعت تسعيرة الخبز إلى 15 دج إلى غاية يوم الأحد.  وقالت المنظمة في بيان نُشر
قيم هذا المقال
0