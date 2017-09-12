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12/09/2017 14:47:00

إنطلاق أشغال الدورة العادية الـ148 لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة


انطلقت هذا الثلاثاء بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أشغال الدورة العادية الـ 148 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة جيبوتي وبمشاركة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.  وسبق الاجتماع الوزاري لقاء تحضيريا على مستوى المندوبين الدائمين أول أمس الأحد تم خلاله  وعلى مدى يومين مناقشة مشروع جدول أعمال دورة مجلس جامعة الدول العربية والذي سيعرض اليوم على وزراء الخارجية. ويتضمن جدول اعمال الدورة الحالية 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الامانة العامة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (147 - 148) , والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017. ومن بين البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن وقضايا عربية أخرى منها مسالة النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. الى ذلك يظهر على جدول اعمال الاجتماع موضوع "ضبط التسلح وعدم الانتشار،  والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية" حسب مصادر من الجامعة العربية. ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس أيضا بنودا حول إنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى.  يشار الى أنه سبق اجتماعات الدورة الجديدة لمجلس الجامعة عقد عدد من اللقاءات الوزارية منها اجتماع الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوارالسياسي العربي- الياباني امس الاثنين بالقاهرة والذي ترأسه الوزير عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره الياباني، تارو كونو ي واجتماعين لهيئة متابعة تنفيذ القرارات الأول على مستوى المندوبين والثاني على المستوى الوزاريي لمناقشة التقرير النصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالأردن.

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