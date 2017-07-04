ترامب يبتقي بوتين في هامبورغ الجمعة القادم
أعلن الكرملين يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة المقبلة، على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، حسب قناة "روسيا اليوم".وسبق أن أعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن بوتين وترامب سيلتقيان على هامش قمة العشرين، دون تحديد الموعد.واللقاء بين بوتين وترامب سيكون الأول من نوعه بين الزعيمين منذ تولي الأخير منصبه في 20جانفي الماضي. وتستضيف مدينة هامبورغ الألمانية (شمال) قمة على مستوى القادة للدول العشرين الكبرى (G20)، يومي 7 و8 يوليوالمقبل.
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