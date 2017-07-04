

روراوة يتفقد الملاعب التي تحتظن البطولة العربية في الإسكندرية تفقد اليوم الثلاثاء، محمد روراوة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي لكرة القدم، ملاعب المكس والإسكندرية وبرج العرب التي تستضيف مباريات البطولة العربية برعاية الأمير ترك بن



ترامب يبتقي بوتين في هامبورغ الجمعة القادم أعلن الكرملين يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة المقبلة، على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، حسب



الفرق بين الشرك والكفر الشرك الشرك بالله تعالى هو من أكبر الكبائر، ويقصد به أن يشرك العبد في عبادته لله تعالى إلهاً آخراً، ويطلق على من يتّخذ مع الله



مشاركة 03 أفلام جزائرية في مهرجان "مواسم السينما العربية" بفرنسا يشارك فيلم وثائقي و فيلمين قصيرين في المهرجان الثالث "مواسم السينما العربية" الجاري بباريس، حسبما كشف عنه المنظمين. وتضمن برنامج هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم



لوح: سيكون لنا حديث آخر بعد التحقيقات أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن التحقيقات فيما يخص وفاة الطفل حسام بلقاسمي بتيبازة جارية بصفة عادية، داعيا وسائل لعدم التسريع في



الجيش اللبناني يهين ويعتقل لاجئين سوريين بعد مداهمته مخيمات في عرسال بدا بيان الجيش اللبناني، حول العملية التي نفذها الجمعة، ضد مخيمين للاجئين السوريين، في عرسال شرق البلاد، غير مقنع، خصوصاً وأن صور الانتهاكات المهينة التي



معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 15 مليار دج خلال رمضان كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة في تدخلاتها خلال شهر رمضان عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 959ر14 مليار دينار جزائري, حسبما أعلن عنه يوم



محجوب بدة: "تركيب السيارات تحول إلى استيراد مقنع" اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يوم الأحد بالجزائر أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى "استيراد مقنع" مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم



مساهل يستقبل الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة إفريقيا-الكارييب-المحيط الهادي استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأحد بأديس أبابا (اثيوبيا) الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي و منطقة افريقيا-الكارييب-المحيط الهادي. و جرى اللقاء على