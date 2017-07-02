بن سلمان انفعالي متهور قاد بلاده لمغامرات خطيرة وورّط واشنطن في حروب المنطقة





وصف أرون ديفيد ميللر من مركز ويلسون للباحثين وريتشارد سوكلسكي من وقفية كارنيغي للسلام العالمي، ولي العهد السعودي الجديد بالشخص العاجز المتهور ونصحا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاملته بهذه الطريقة. وفي مقال نشره موقع «بوليتكو» قالا فيه إن ترامب يتصرف مثل ولد مغرم بنجم ويبدو في حالة من النشوة وهو يتقرب من الملك سلمان وابنه البالغ من العمر 31 عاماً والمعروف بين الدبلوماسيين بمختصر اسمه «م ب س» أي محمد بن سلمان. ومع أن الرؤساء الأمريكيين منذ فرانكلين ودوايت أيزنهاور كانوا متيمين بالعائلة السعودية الحاكمة إلا أن الوله في حالة ترامب يحمل مخاطر.فالأمير الشاب الذي سيصبح ملكاً لن يجر فقط بلاده إلى ركام من المشاكل بل هناك إمكانية لأن يجر الولايات المتحدة معه. ويقول الكاتب إن ترامب ليس الوحيد الذي يغدق المديح على الأمير الشاب بل وحظي بالثناء من شخصيات مثل ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الألماني ومديرة صندوق النقد الدولي ومدير البنك الدولي. ويرى هؤلاء أن الأمير مهندس رؤية 2030 التي تطمح لتحديث السعودية وتنويع اقتصادها يعتبر شخصاً حداثياً ودينامياً مستعداً للمخاطرة في بلد معروف عنه بالحذر. ويقول الكاتبان أن لا أحد يعرف إن كان الأمير سيكون قادراً على تحقيق هذه التوقعات أم لا، خاصة ان القوى المضادة والتحديات الكبيرة التي سيواجهها قد تحدد من أفق حركته.

أخطاء «ملكية» فادحة

إلا أن الكتابة واضحة على الجدار عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، ففي العامين اللذين شغل فيهما منصب ولي ولي العهد ووزير الدفاع قاد «م ب س» بلاده إلى سلسلة من الأخطاء الملكية الفادحة في اليمن وقطر وإيران. ويبدو أنه بالغ بتقديم الوعود فيما يمكن للسعودية أن تقوم به أو ما هي مستعدة للقيام به في ملف التسوية الإسرائيلية -الفلسطينية. ويعلق الكاتبان: «بدلاً من أن يظهر بصيرة وتجربة فقد أثبت أنه متهور وانفعالي وبحس قليل يربط الأساليب بالإستراتيجية. ولسوء الحظ استطاع توريط وجر إدارة ترامب الجديدة في عدد من المغامرات الفاشلة أيضا». ويقول الكاتبان إن اللوم في النهاية لا يقع على الأمير بجر واشنطن إلى خططه ومكائده بل اللوم يقع على البيت الأبيض الذي اعتقد وبسذاجة أن الرياض ودول الخليج تعتبر مهمة لمساعدة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها الرئيسية الثلاثة بالشرق الأوسط وهي: هزيمة تنظيم الدولة ووقف التأثير الإيراني وتحقيق تسوية بين العرب والإسرائيليين. و»بناء على سلوك السعودية منذ وصول الملك سلمان وم ب س إلى السلطة عام 2015 فمن الواضح أن الرياض لا تستطيع أن تفي بأي من هذه الأهداف. ولو لم تقم واشنطن بوضع قواعد للعبة أو تبعد نفسها عن المغامرات السعودية الفاشلة فستجد بالتأكيد هذه الأهداف بعيدة المنال». ويقترح الكاتبان ثلاثة من الأمور التي يجب على الإدارة الأمريكية التفكير بها قبل أن تصبح سياستها الخارجية في الشرق الأوسط شركة فرعية يملكها السعوديون.

مغامرات… و»لمسة ميداس»

الأول: هل يمكن للسعوديين تجنب مغامرات فاشلة جديدة؟ ويشيران هنا إلى أن «م ب س» كان «لمسة ميداس» ولكن بشكل معكوس (فالملك الإغريقي كان يحول كل شيء يلمسه إلى ذهب). ففي كل مبادرة أشرف عليها الأمير تحولت إلى فوضى عارمة، فهو كما يقولان مسؤول عن حرب اليمن. وبناء على توجيهاته يقوم السعوديون وحلفاء خليجيون آخرون بحملة جوية قاسية وعنيدة أدت إلى كارثة إنسانية وقتلت آلاف المدنيين وتسببت بأضرار فادحة على البنى التحتية المدنية وزادت المجاعة سوءاً. ويجد السعوديون وحلفاؤهم أنفسهم اليوم في مستنقع اليمن.

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