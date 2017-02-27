العراق: الجيش الأمريكي يؤسس قاعدة جديدة جنوب الموصل





تشهد مدينة الموصل، تحركات عسكرية مستمرة من قبل القوات الأمريكية، التي تعمل منذ أشهر على تأسيس قواعد لها في مناطق مختلفة من المدينة. وأشارت مصادر إلى ارتفاع وتيرة هذه التحركات مع انطلاق معركة تحرير الساحل الأيمن من المدينة وقرب انتهاء العمليات العسكرية فيها. وقال مصدر عسكري لـ»القدس العربي» إن «القوات الأمريكية تعمل منذ أيام على تأسيس قاعدة عسكرية بالقرب من ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل». وكشف المصدر عن «قيام القوات الأمريكية بالتمركز في تلك المنطقة ونقل معدات عسكرية من قاعدة القيارة الجوية ونقلها الى القاعدة المزمع إنشاؤها وإحاطتها بالسواتر الترابية والكونكريتية ونصب أبراج للمراقبة». وبين أن «القاعدة تلك سبق للقوات الأمريكية استخدامها واتخاذها مقراً رئيسياً لها قبل خروجهم من العراق وتسليمها إلى الجيش العراقي». ولفت المصدر إلى وجود تعزيزات لقوات خاصة من الجيش الأمريكي على تخوم مطار الموصل في الجانب الغربي من المدينة، والذي يشهد معارك عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي التنظيم. وأشار إلى «إمكانية تأسيس قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية فور تحرير الجانب الأيمن». وستراقب،هذه القوات سير العمليات العسكرية الدائرة هناك، وتعمل منع حدوث أي انتهاكات قد تحصل ضد الأهالي عند اقتحام المدينة من قبل بعض العناصر المنفلتة، وفق المصدر.

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