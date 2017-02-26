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26/02/2017 10:38:00

بعد تهجير أهلها والإمعان في قتل ثوارها: الأسد يشترط تجنيد شبان وداي بردى في الفيلق الخامس مقابل عودة النازحين


اعترافاً من النظام بضعف قوته العسكرية وإمعاناً منه بقتل الشباب الثائر، سواء كان ينضوي ضمن الفصائل التي تقاتل النظام، أو ضمن القوات التي تقاتل معه، اشترط النظام على أهالي وادي بردى في ريف دمشق، جمع أبنائهم في بوتقة الفيلق الخامس، لقتال أبناء جلدتهم في محافظة درعا، مقابل السماح لهم بحق عودتهم الى قراهم في الوادي. وقال عضو المجلس المحلي في مدينة مضايا «فراس الحسين» في اتصال هاتفي خاص لـ «القدس العربي» ان الممثلين عن النظام السوري في بلدتي عين الفيجة وبسيمة أبلغوا الأهالي النازحين إلى دير قانون، بعد ان جمعوهم في أحد مساجد البلدة، باشتراط النظام على جميع رجال وشبان عين الفيجة وبسيمة، التجنيد لصالح «الفيلق الخامس اقتحام»، مقابل السماح لعوائلهم بالعودة إلى منازلهم وقراهم. المعنيون في التجنيد لصالح النظام السوري، يبلغ عددهم بحسب المتحدث الإعلامي 10000 شخص ما بين رجل وشاب، جميعهم رفضوا التهجير الإجباري، والإجلاء ضمن القوافل التي نقلت كتائب الثوار الشهر الماضي، الى ادلب شمال سوريا، عبر اتفاق تسوية قضى بسيطرة النظام على وادي بردى، مقابل تهجير رافضي المصالحة. ونقل عضو المجلس المحلي عن مخاتير بلدتي عين الفيجة وبسيمة، ممن يمثلون النظام في المنطقة، ان الفيلق الخامس سيقوم بمهام قتالية ضد كتائب الثوار في مدينة درعا، ولن تتحقق عودة الأهالي بتطوع أبنائهم ضمن الفيلق الجديد، بل ستكون بحسب مشاركته والتزامه في الأعمال القتالية ضمن الفيلق، على ان يتم تجهيز مساكن جديدة لهم في مكان غير محدد حتى الآن. بدوره، قال الناشط الإعلامي رضوان باشا خلال اتصال هاتفي معه: ان عملية التجنيد الإجباري للشبان والرجال وفق معادلة السماح بعودة الأهالي لمنازلهم من قرى النزوح الداخلي، تعد انتهاكاً لشروط الاتفاق خلال عملية التسوية، وما إجبار المدنيين على التطوع، سوى إعادة لتكرير ملف التهجير، مضيفًا «أن غالبية طلاب الجامعات السورية يمتنعون بشكل كلي عن الإنخراط في صفوف ميليشيات الأسد سواء تطوعياً أو قسراً». وبيّن ان عدداً كبيراً من الشباب أقدم على تسوية أوضاعه مع نظام الأسد مقابل عودته إلى المقاعد الجامعية، ولكن النظام السوري أخل بالوعود التي كان يطلقها قبل تهجير مقاتلي المعارضة، حول عدم التعرض للشباب والرجال، حيث تم توثيق حتى الساعة اعتقال ثلاثة شبان واقتيادهم بشكل إجباري وقسري إلى جبهات درعا جنوبي سوريا، رغم أنهم كانوا قد عملوا على «تسوية أوضاعهم مع الأسد من قبل»، مشيرا الى أن الاعتقالات تمت على حواجز قوات النظام المنتشرة على مداخل وادي بردى.

تهجير المعارضة زاد بطش الأسد

وقال الناشط «رضوان باشا» يمكننا القول حقيقة، بأن تهجير مقاتلي المعارضة السورية من وادي بردى نحو الشمال السوري، فتح المجال للنظام السوري والميليشيات الموالية له بزيادة رقعة الأعمال العدائية ضد المدنيين، خاصة أن النظام يعتبر عشرات آلاف العائلات التي بقيت في منازلها، حاضنة شعبية للثورة السورية، فكان لا بد من الانتقام منهم وفق هذه المعادلة. ورأى المصدر، بأن النظام استقوى على المدنيين أضعاف ما كان عليه من قبل، بعد الفراغ الذي أحدثته المعارضة السورية عقب تهجيرها من قرى وبلدات وادي بردى، فلا يوجد أي رادع له اليوم، ولا توجد أي جهة قادرة على إيقاف الانتهاكات أو مفاوضته، مقابل وضع حد لما آلت إليه الأوضاع في المنطقة بحسب وصفه.

 

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